Rätselhafter Fall: Drei Tote in einem Haus in Mittelhessen gefunden

Polizei und Rettungskräfte haben heute Mittag in einem Wohnhaus in Solms nahe Wetzlar drei tote Menschen entdeckt. Noch ist unklar, was passiert ist.
Solms - Schreckliche Entdeckung im hessischen Solms: Polizei und Rettungskräfte haben in einem Wohnhaus drei tote Menschen entdeckt. "Die Hintergründe sind derzeit unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, wie die Personen zu Tode kamen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft Wetzlar und Polizeipräsidium Mittelhessen.