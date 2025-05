Dieser Fall lässt wohl selbst routinierte Ermittler ratlos zurück: Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in Schorndorf im Rehfeld Jungbienen aus sieben Bienenvölkern gestohlen. Der Schaden: rund 2000 Euro. Doch der wahre Verlust dürfte weitaus größer sein.

Denn wer Bienen stiehlt, greift ins Herz eines hochkomplexen Organismus ein. Ein Bienenvolk ist mehr als eine Ansammlung summender Insekten – es ist ein Superorganismus, ein präzise eingespieltes Kollektiv aus Königin, Arbeiterinnen und Brut. Fehlen die Jungbienen, bricht das empfindliche Gleichgewicht zusammen. Der 68-jährige Imker, der den Diebstahl am Donnerstag bemerkte, steht nun nicht nur vor einem wirtschaftlichen Schaden, sondern auch vor der mühseligen Aufgabe, seine Bienenvölker wieder zu stabilisieren.

Bienenraub wohl geplant

Fachleute gehen davon aus, dass es sich bei solchen Diebstählen nicht um spontane Taten handelt. „Dazu braucht man Imkerwissen, die richtige Ausrüstung und ein genaues Zeitfenster“, erklärt ein örtlicher Züchter, der anonym bleiben möchte. Denn Jungbienen lassen sich nicht einfach greifen wie Äpfel vom Baum – sie müssen samt Waben und Brutrahmen fachgerecht entnommen werden, ohne das restliche Volk zu gefährden. Die Tiere seien in dieser Entwicklungsphase besonders schutzbedürftig, und ein Eingriff könne die gesamte Kolonie aus dem Takt bringen.

Polizei Schorndorf sucht Zeugen

Auch die Polizei Schorndorf geht von einem gezielten Vorgehen aus und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 07181 / 20 40. Wer sich in der Umgebung des Rehfelds in den vergangenen Tagen auffällig verhalten hat, könnte unbeabsichtigt zum Schlüsselzeugen werden. Die Ermittlungen laufen – während die gestohlenen Bienen vielleicht längst anderswo eingeflogen sind.