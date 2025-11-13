Beim Supercross gibt es mehr Vergiftungs-Verdachtsfälle als ursprünglich angenommen. Die Serie von Anschlägen seit dem Cannstatter Volksfest wird dabei immer rätselhafter.
Ist die Häufung der K.-o.-Tropfen-Alarme bei Großveranstaltungen in Stuttgart ein Zufall – oder gehen etwa Serientäter um? Bei der Kriminalpolizei gibt es zum jüngsten Verdachtsfall am Wochenende beim ADAC Supercross in der Schleyer-Halle neue Erkenntnisse. Dazu gehört die Feststellung, dass die Dimension etwas größer ist als am Sonntag noch angenommen. Es gibt nicht nur drei Geschädigte, die plötzlich über Unwohlsein, Schwindel oder gar Ohnmacht klagten. „Inzwischen kennen wir zwölf Besucher des Events, denen es nicht gut ging“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude auf Nachfrage unserer Zeitung.