Rätsel um mysteriösen Todesfall gelöst: US-Schauspieler Gene Hackman starb eines natürlichen Todes

Nach dem Tod des US-Schauspielers Gene Hackman steht nun fest, was die Ursache für seinen Tod war (Archivfoto).

Der mysteriöse Tod von US-Schauspieler Gene Hackman und seiner Ehefrau scheint weitgehend aufgeklärt. Die Ermittler enthüllten nun die Todesursachen.











US-Schauspieler Gene Hackman ist laut einem Gerichtsmediziner eines natürlichen Todes gestorben. Schauspiellegende Gene Hackman starb den Ermittlern zufolge offenbar Tage nach seiner Ehefrau Betsy Arakawa. Die medizinische Ermittlerin Heather Jarrell teilte am Freitag in Santa Fe (New Mexico) mit, dass die Autopsie von Arakawa ergeben habe, dass diese an einer Viruserkrankung durch sogenannte Hantaviren vermutlich am 11. Februar gestorben war. Die Erreger befallen die Atemwege.