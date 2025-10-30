Rätsel um Flugpionierin: Suche nach Amelia Earharts Flugzeug verschoben

Fast 90 Jahre nach Amelia Earharts mysteriösem Verschwinden verzögert sich die Suche nach ihrem Flugzeug. Doch die Hoffnung auf eine spektakuläre Entdeckung bleibt. Grund ist ein rätselhaftes Objekt.
Nikumaroro - Eine geplante Expedition zur Suche nach dem verschollenen Flugzeug der Flugpionierin Amelia Earhart im Pazifik verzögert sich bis zum kommenden Jahr. Statt wie ursprünglich für Anfang November geplant, will das Forscherteam der Purdue University und der US-Organisation Archaeological Legacy Institute (ALI) nun erst im Jahr 2026 zu der abgelegenen Insel Nikumaroro im Inselstaat Kiribati aufbrechen.