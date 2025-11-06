Rätsel im Zoo Stuttgart: Sorge um Mammutbäume in der Wilhelma – warum haben die Giganten braune Nadeln?

Sie sind die größten lebenden Pflanzen der Welt: die Mammutbäume. Die Wilhelma in Stuttgart hat sogar einige Exemplare von 1864. Nun sind ihre Nadeln plötzlich braun geworden.
Die Mammutbäume, die in der Wilhelma am Hang bei den Subtropenterrassen stehen, leiden. „Sie sind in den letzten vier, fünf Monaten ziemlich braun geworden“, sagt Katja Siegmann. Die Bereichsleiterin der Parkpflege im zoologisch-botanischen Garten kennt die Ursachen. Drei Pilzarten wurden im Oktober an den Baumriesen nachgewiesen: die Phyllosticta (Blattfleckenkrankheit), die Diplodia (Triebsterben) und die Pestalotia (Zweigsterben).