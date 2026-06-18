Radweg-Posse bei Mönsheim: „Weg muss gesperrt bleiben“ – obwohl er längst fertig ist

Ein 700 Meter langer Radweg ist fertiggestellt, doch seit bald einem Jahr unbenutzbar. Ein Verbotsschild riegelt die Strecke ab. Das Landratsamt erklärt, warum das so ist.

Es mutet ein wenig an wie ein Schildbürgerstreich: Seit fast einem Jahr ist ein Radweg, über dessen Sinn und Zweck heftig gestritten worden war, fertiggestellt - und wäre an sich prima per Drahtesel zu befahren. Wäre da nicht das Verbotsschild für Fahrzeuge aller Art mit dem Hinweis, dass dies sogar für Fußgänger gilt. Wie kann das sein?

Das Radweg-Teilstück, von den Planern als „Lückenschluss“ bezeichnet - und von dem Kritiker und Gegner behaupten, dass es keine Lücke gebe, weil es auf der anderen Seite der Landesstraße 1134 vom Golfplatz kommend gar keinen Radweg gebe, für den es eine Lücke zu schließen gelte - ist nicht wie geplant ausgeführt worden. Nun wird der Radweg aber nicht baulich in einen Zustand versetzt, der dem Planfeststellungsbeschluss entspricht, sondern vielmehr ist man dabei, die Pläne entsprechend zu ändern.

Der von Anfang an umstrittene Radweg stellt eine Verbindung zwischen der von Heimsheim nach Mönsheim führenden Landesstraße 1134 und der von Mönsheim nach Flacht führenden Kreisstraße 4569 her. Diese gut zwei Kilometer lange Kreisstraße – von der 300 Meter bereits im Kreis Böblingen als K 1017 liegen – wurde bis zur Südanbindung des Porsche-Entwicklungszentrums (EWZ) bei Flacht für acht Millionen Euro ausgebaut, ohne dass sie einen parallelen Radweg Richtung Flacht erhielt. Vielmehr müssen Radler die Kreisstraße queren – an dieser Stelle ist Tempo 100 erlaubt, und Hinweisschilder auf querende Radler sollen laut Landratsamt erst einmal nicht aufgestellt werden – und dann weiter in Richtung der Landesstraße 1177 radeln. An dieser führt ein von Mönsheim her kommender Radweg entlang, auf dem bis zur EWZ-Nordeinfahrt und nach Weissach gefahren werden kann.

Geplant als Schotterweg, wurde der Radweg asphaltiert

Dies ist aber derzeit hinfällig, denn der 700 Meter lange „Lückenschluss“-Radweg ist gesperrt. „Solange das Planänderungsverfahren noch läuft, muss der Weg trotz Fertigstellung für alle Verkehrsarten gesperrt bleiben. Eine Freigabe kann erst nach positivem Planänderungsbeschluss erfolgen“, lautet die Antwort auf eine entsprechende Anfrage beim Landratsamt in Pforzheim. Planfeststellungsbehörde ist das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Was ist schiefgelaufen bei der Herstellung des Radwegs, der entlang hochwertiger Flora-Fauna-Habitat-Gebiete führt, ein Umstand, der immer wieder zu Kritik von Naturschützern geführt hat? Ursprünglich war geplant, das erste Teilstück als versickerungsfähigen Schotterweg zu belassen. Doch asphaltiert wurde er schließlich auf der gesamten Länge zwischen der Landes- und Kreisstraße. Als Grund dafür nennt das Landratsamt eine „ad hoc-Entscheidung“ vor Ort, nachdem bei der Ertüchtigung des Wirtschaftswegs festgestellt wurde, dass der vorhandene Aufbau unzureichend war.

Was ist mit den Enteignungen für die „Porschestraße“?

„Unter einer geringen Schotterschicht wurde stark bindiger Boden vorgefunden. Es ergaben sich die Alternativen, einen Vollausbau des bestehenden Weges mit Tiefeingriff (cirka 35 cm) und Herstellung einer wassergebundenen Decke vorzunehmen oder im Hocheinbau zu asphaltieren (Gesamtstärke etwa 10 cm). Um den Eingriff unter ökologischen Gesichtspunkten so gering wie möglich zu halten, wurde der Hocheinbau durchgeführt“ erklärt das Landratsamt. Seit dieser „ad hoc-Entscheidung“ und der Asphaltierung des Radwegs vor einem Jahr läuft das Planänderungsverfahren immer noch, im Gegensatz zum Radlerverkehr auf dem Radweg.

Nichts läuft derzeit übrigens auch bei den Verfahren zu den Enteignungen von Grundstücken, die nötig wurden, um die „Porschestraße“ von fünf auf sieben Meter Breite auszubauen. Laut Annette und Joseph Michl, die zu den betroffenen Grundstückseigentümern gehören, wurden sie noch nicht begonnen. „Wir sind immer noch Eigentümer von Grundstücken, obwohl die Straße längst in Betrieb ist“, sagt Joseph Michl. Das Landratsamt lässt dazu wissen, dass die Enteignungen derzeit noch laufen, allerdings seien mittlerweile sämtliche Klagen gegen die vorzeitigen Besitzeinweisungen abgewiesen worden.