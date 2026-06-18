Radweg-Posse bei Mönsheim: „Weg muss gesperrt bleiben“ – obwohl er längst fertig ist

Ein 700 Meter langer Radweg ist fertiggestellt, doch seit bald einem Jahr unbenutzbar. Ein Verbotsschild riegelt die Strecke ab. Das Landratsamt erklärt, warum das so ist.
Es mutet ein wenig an wie ein Schildbürgerstreich: Seit fast einem Jahr ist ein Radweg, über dessen Sinn und Zweck heftig gestritten worden war, fertiggestellt - und wäre an sich prima per Drahtesel zu befahren. Wäre da nicht das Verbotsschild für Fahrzeuge aller Art mit dem Hinweis, dass dies sogar für Fußgänger gilt. Wie kann das sein?