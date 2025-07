Radverkehr in Stuttgart: Wo die Stuttgarter besonders viel Rad fahren

1 Daten erlauben einen stundengenauen Blick darauf, wie viele Radfahrer wann an den städtischen Zählstellen vorbeikommen. Foto: KI/Midjourney/ Maria Pichlmaier

Tausende Radfahrer passieren am Tag die städtischen Zählstellen. Unsere Datenanalyse zeigt, wo Stuttgart fahrradfreundlicher wird – und wie schleppend sich der Radverkehr entwickelt.











Link kopiert



Die grüne Zahl an der Säule auf der König-Karls-Brücke über den Neckar tickt jedes Mal nach oben, sobald jemand auf dem Rad vorbeifährt – und zeigt, wie viele Menschen an diesem Tag bereits vorbeigefahren sind. Es ist eine von 15 Stellen in Stuttgart, an der Radfahrende gezählt werden, mit durchschnittlich mehr als 2600 am Tag die meistfrequentierte. Unsere Redaktion hat die Daten aller 15 Zählstellen ausgewertet.