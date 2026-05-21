Radverkehr in Stuttgart: Streit um Tempolimit im Königsträßle beendet

Gemeinderat beschließt Kompromiss für die Fahrradstraße zwischen Degerloch und Schönberg: Mit Tempo 30 auf der Waldau und Tempo 40 im Wald – aber nur wenn das rechtlich möglich ist.
„Die Verkehrswende hängt nicht am Königsträßle“, brachte es Stadträtin Lucia Schanbacher (SPD) auf den Punkt. Dennoch gab es in den vergangenen Jahren reichlich Diskussionen um die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der lediglich 2,5 Kilometer langen Verbindung zwischen Degerloch und Birkach. Der Streit um die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist nun beigelegt. Der gemeinderätliche Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik hat den Kompromissvorschlag der Verwaltung beschlossen.