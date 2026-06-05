Die zehnte Auflage der bundesweiten Fahrrad-Kampagne Stadtradeln bleibt in der Landeshauptstadt hinter den Erwartungen zurück. Das größte Team stellt die Verwaltung.
Die große Rekordjagd ist ausgeblieben: Stuttgart hat beim diesjährigen Stadtradeln die erhoffte Zwei-Millionen-Kilometer-Marke verpasst. Nach drei Aktionswochen zwischen dem 4. und 24. Mai stehen 8809 Teilnehmer und rund 1,8 Millionen geradelte Kilometer zu Buche. In Baden-Württemberg landet die Landeshauptstadt damit hinter dem Ortenaukreis auf Platz zwei. Städte wie Freiburg haben nicht teilgenommen.