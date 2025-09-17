Radverkehr in Stuttgart: Schwabtunnel in der Nacht auf Donnerstag gesperrt – danach nur noch Tempo 30

Im 125 Meter langen Tunnel zwischen dem Stuttgarter Westen und Süden überholen Autofahrer immer wieder verbotswidrig Radfahrer. Nun reagiert die Stadt.
Der Schwabtunnel ist die direkte Verbindung zwischen dem Stuttgarter Westen und Süden. Doch an der nur 125 Meter langen Röhre scheiden sich die Geister in der Landeshauptstadt. Der Tunnel ist längst zum Politikum geworden. Denn das geltende Überholverbot wird von Autofahrern immer wieder missachtet, verschiedene Interessensverbände sehen daher die Sicherheit der Radfahrer gefährdet. Sie fordern die Einrichtung einer Umweltspur und somit eine einseitige Sperrung für den motorisierten Individualverkehr. Das lehnt die CDU strikt ab. Nun reagiert die Stadt: Um die Verkehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen, führt sie ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde im Schwabtunnel ein.