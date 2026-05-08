Radverkehr in Stuttgart: Streit um Tempolimit im Königsträßle geht weiter

Seit Jahren wird über die Einrichtung einer Fahrradstraße zwischen Waldau und Schönberg diskutiert. Und ein Ende ist nicht in Sicht.
Das Königsträßle zwischen Degerloch und Birkach ist gerade einmal 2,5 Kilometer lang. Dennoch hat sich die Verbindung zwischen der Jahnstraße am Sportpark auf der Waldau bis zum Ortseingang von Schönberg zum Politikum entwickelt. Bereits seit sechs Jahren wird um die Einrichtung einer Fahrradstraße durch den Wald diskutiert. Der Streit entzündet vor allem an der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Die Fahrradlobby macht sich für Tempo 30 stark, Autofahrer wollen Tempo 40 beibehalten. Nun schlägt die Verwaltung einen Kompromiss vor.