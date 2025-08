Radverkehr in Stuttgart: Schwabtunnel unsicher? Das sagt die Unfallstatistik

1 Mitte Juli legten sich Polizeibeamte am Schwabtunnel auf die Lauer und kontrollierten auch das Überholverbot. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Beim Thema Schwabtunnel scheiden sich in der Landeshauptstadt die Geister. In der 125 Meter langen Röhre, die den Stuttgarter Westen mit dem Süden verbindet, gilt ein Überholverbot. Wie eine Polizeikontrolle Mitte Juli gezeigt hat, missachten Autofahrer die durchgezogene Linie jedoch immer wieder und ziehen vor allem aus Heslach kommend, bergauf an Radfahrern vorbei. Nicht immer wird dabei der gesetzliche Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten. Wer regelmäßig in der Landeshauptstadt in die Pedale tritt, kann ein Lied davon singen: Alltag auf Stuttgarts Straßen.