Der Umweltverband sieht keine Grundlage für Kompromissvorschlag der Verwaltung für die geplante Fahrradstraße zwischen Waldau und Schönberg.
Der Streit um die Einrichtung einer Fahrradstraße im Königsträßle zwischen Degerloch und Birkach geht in die nächste Runde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Stuttgart sieht für den Kompromissvorschlag der Stadtverwaltung, Tempo 30 innerorts und Tempo 40 außerorts anzuordnen, keine rechtliche Grundlage. Gar von einem „Skandal“ spricht BUND-Sprecher Thomas Baur und kündigt im Fall einer Zustimmung durch den Gemeinderat im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik am Dienstag, 19. Mai, eine Beschwerde beim Regierungspräsidium an.