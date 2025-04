Radunfall in Urbach

Ein 26 Jahre alter Mann verunglückt schwer in der Ortsmitte von Urbach. Der Auslöser des Unfalls am Freitagabend war eine Katze.











Wegen einer Katze ist ein 26 Jahre alter Radfahrer in Urbach (Rems-Murr-Kreis) am Freitagabend schwer verunglückt. Nach den Angaben der Polizei war der Mann auf der Bärenhofstraße in Richtung der Urbacher Ortsmitte gefahren. Kurz vor der Einmündung der Schubertstraße überquerte eine Katze die Bärenhofstraße.