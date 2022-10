1 Mit dem Rettungshubschrauber ist eine Radfahrerin abtransportiert worden. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Zwei Radfahrerinnen stoßen am Donnerstagvormittag in Maichingen mit ihren Rädern zusammen. Während die eine mit leichten Blessuren davon kommt, muss die andere mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.















Ein Fahrradunfall mit zwei beteiligten Radlerinnen in Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) endete für eine der beiden mit schweren Verletzungen. Laut Polizeibericht war eine 42-Jährige am Donnerstag um 10.40 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Talstraße kommend durch eine Unterführung in Richtung Grünäckerstraße unterwegs, als sie mit einer 48 Jahre alten Radfahrerin im Kreuzungsbereich der Unterführung und des Radwegs zusammenstieß. Vermutlich hat die 48-jährige Radlerin die Vorfahrt missachtet. Die 48-Jährige war zuvor auf einem Radweg parallel zur Grünäckerstraße Richtung Anna-Reich-Straße gefahren. Durch die Kollision stürzten beide Frauen zu Boden. Die 48-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt, die 42-Jährige, die keinen Helm trug, musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.