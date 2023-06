1 Fehlt an dieser Ecke ein Durchfahrt-Verboten-Schild? Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass die Ludwigsburger Seestraße zur Radstraße erklärt worden ist, somit Autos nur südlich in Richtung Friedrichstraße fahren dürfen. Die Stadt hatte zwar spät, dafür aber konsequent darauf reagiert, dass die vielen Schüler, die mit dem Rad zum Innenstadtcampus kommen, einem hohen Risiko ausgesetzt sind, wenn ihnen Autos entgegenkommen. Die Straße ist schlicht zu eng. Doch offenbar halten sich etliche Autofahrer nicht daran. Anwohner beklagen, dass viele versuchten, die Baustelle an der Friedrichstraße zu umfahren und entgegengesetzt zur Einbahnstraße in die Seestraße einbiegen, um zur Karlstraße zu gelangen.