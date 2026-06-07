Radsternfahrt nach Stuttgart: Auf dieser Route verläuft die große Raddemo auf den Fildern

Am 21. Juni gibt es eine landesweite Rad-Sternfahrt nach Stuttgart. Die Filder-Radler treffen sich von 12 Uhr an mehreren Stellen als eigene Gruppe.
Wenn am Sonntag, dem 21. Juni, Radfahrer aus ganz Baden-Württemberg in geballter Form nach Stuttgart radeln, bleiben einige Filderradler natürlich nicht zuhause, sondern wollen auch mitmachen. Und damit sie etwas Eindruck hinterlassen, geschieht dies in organisierter Form. Denn diese komplette Sternfahrt aus dem ganzen Land in die Landeshauptstadt ist so organisiert, dass möglichst alle spätestens um 15.30 Uhr am Karlsplatz in der Stadtmitte sind. Da findet dann eine zentrale Kundgebung getreu dem Veranstaltungsmotto „Die Zukunft fährt Rad“ statt.