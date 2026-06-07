Radsternfahrt nach Stuttgart: Auf dieser Route verläuft die große Raddemo auf den Fildern

Am 21. Juni gibt es eine landesweite Rad-Sternfahrt nach Stuttgart. Die Filder-Radler treffen sich von 12 Uhr an mehreren Stellen als eigene Gruppe.

Wenn am Sonntag, dem 21. Juni, Radfahrer aus ganz Baden-Württemberg in geballter Form nach Stuttgart radeln, bleiben einige Filderradler natürlich nicht zuhause, sondern wollen auch mitmachen. Und damit sie etwas Eindruck hinterlassen, geschieht dies in organisierter Form. Denn diese komplette Sternfahrt aus dem ganzen Land in die Landeshauptstadt ist so organisiert, dass möglichst alle spätestens um 15.30 Uhr am Karlsplatz in der Stadtmitte sind. Da findet dann eine zentrale Kundgebung getreu dem Veranstaltungsmotto „Die Zukunft fährt Rad“ statt.

Und so sieht der Weg der Filder-Radler in die Landeshauptstadt aus: Erster Treffpunkt ist um 12 Uhr die Filharmonie in Bernhausen. Weiter geht es zum Echterdinger Rathausplatz. Da spricht der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel, da können die Räder auch mit Wimpel geschmückt werden. Weitere Gelegenheiten, den Block der Filder-Radler zu vergrößern, sind um 13.15 Uhr am Bahnhof Leinfelden, um 14 Uhr der Bahnhof Vaihingen und um 14.30 Uhr der Bahnhof Vaihingen.

Sternfahrt ab den Fildern: so geht die Strecke weiter

Dann geht es vom Schattenring runter durch den Heslacher Tunnel zum Karlsplatz. Organisiert wird dies mit Ordnungspersonal von der Ortsgruppe Fildern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mit Unterstützung des Gesamtelternbeirats der Schulen in Filderstadt.

Der ADFC ist dann mit anderen Initiativen auch bei der Gestaltung der zentralen Kundgebung in der Innenstadt beteiligt. Gefordert wird dort der zügige Ausbau eine landesweiten Radnetzes, mehr Schnellwege und sichere Wege entlang von Landes- und Bundesstraßen, „Radverkehr wächst dort, wo Wege klar, direkt und sicher sind“, so die ADFC-Filder-Vorsitzende Anja Nitschke. Das unterstreiche auch die Zusammenarbeit mit dem Gesamtelternbeirat.