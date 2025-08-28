Chris Froome hat sich bei einem Trainingssturz mehrere Knochenbrüche zugezogen. Der 40-Jährige wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht und muss operiert werden.
Toulon - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist nach einem schlimmen Trainingsunfall mit zahlreichen Knochenbrüchen per Helikopter ins Krankenhaus von Toulon eingeliefert worden. Wie sein Rennstall Israel Premier Tech mitteilte, hat der 40 Jahre alte Brite bei dem Crash in Südfrankreich am Mittwoch einen Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch erlitten. Für Froome war bereits am Donnerstagnachmittag eine Operation angesetzt. Kopfverletzungen habe der Radstar aber nicht erlitten.