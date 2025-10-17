Radsport: Wie glaubwürdig ist Tadej Pogacar, Herr Aldag?

Rolf Aldag führte als Sportdirektor von Red Bull-Bora-hansgrohe Florian Lipowitz aufs Tour-Podium. Sein Problem: Am Dominator des Radsports führt kein Weg vorbei.
Die großen Rennen der Saison sind vorbei, die wichtigste Erkenntnis liegt auf der Hand. „Wenn Tadej Pogacar gewinnen will“, sagt Rolf Aldag über den Dominator des Radsports, „dann gewinnt er auch.“ Doch der Ex-Profi, der zuletzt Sportdirektor beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe war, hat auch über Florian Lipowitz eine extrem hohe Meinung.