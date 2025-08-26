1 Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard im Roten Trikot des Gesamtführenden. Foto: Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa

Schon früh bei der Vuelta gibt es an der Spitze ein spannendes Ringen um die Gesamtführung. Der zweimalige Tour-Sieger Vingegaard muss das Outfit vorerst abgeben.











Voiron - Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat das Rote Trikot bei der 80. Vuelta a España erst einmal verloren. Der in der Gesamtwertung zeitgleich hinter ihm liegende Franzose David Gaudu schaffte es auf der zum Ende hin flachen vierten Etappe, dem dänischen Rad-Star das Outfit dank der besseren Tagesplatzierung vorerst abzunehmen. Beide bleiben mit derselben Zeit eng beieinander.