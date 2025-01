Radsport-Stars aus der Region: Schwarzbauer und Lipowitz – wie auf der Alb zwei Radsportwelten zusammenkommen

1 Zwei Radprofis, die auf einer Wellenlänger funken, aber in unterschiedlichen Metiers zuhause sind: Mountainbiker Luca Schwarzbauer (li.) und Straßenradfahrer Florian Lipowitz. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Roberto Tommasini

Luca Schwarzbauer ist Mountainbiker, Florian Lipowitz war Biathlet und ist nun Straßenradprofi. Im Training auf der Schwäbischen Alb machen die beiden dennoch oft gemeinsame Sache. Wie passt das zusammen?











Es ist ein verregneter, windiger und kalter Tag kurz nach dem Jahreswechsel. Auch rutschig ist es hier und da auf den Straßen und Feldwegen. Kein Wunder also, dass Luca Schwarzbauer sein Radtraining auf die Rolle, also in Innere verlegt hat. Und dass Florian Lipowitz sich seinen freien Tag auf jenen gelegt hat. Dennoch sind sie zum Frühstück zusammen gekommen – der Top-Mountainbiker und der Straßenradprofi. Um darüber zu sprechen, was sie verbindet, was sie trennt, was sie voneinander lernen können. Und wie es kommt, dass sie immer wieder gemeinsam auf dem Rad sitzen.