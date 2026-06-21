Zwei Etappensiege und der Gesamterfolg: In der Heimat seines größten Rivalen stimmt sich der deutsche Radstar bestens auf die Frankreich-Rundfahrt ein.
Novo mesto - Florian Lipowitz ballte die Faust und reckte den Finger in die Höhe. Der deutsche Radstar hat mit zwei Etappensiegen und dem Gesamterfolg bei der Slowenien-Rundfahrt eine beeindruckende Generalprobe für die am 4. Juli beginnende Tour de France hingelegt. Nach einer scharfen Attacke am letzten Anstieg holte sich Lipowitz auf der fünften und letzten Etappe über 169,4 Kilometer von Litija nach Novo mesto den Tagessieg im Alleingang.