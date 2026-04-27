Radsport: So adelt König Tadej Pogacar seinen Thronfolger Paul Seixas

Der 19-jährige Franzose Paul Seixas verkörpert die Zukunft des Radsports. Seinem Heimatland soll er den ersten Triumph bei der Tour de France seit 1985 bescheren.
Es muss ein großer Spaß sein, nahezu jedes Rennen zu gewinnen, das man fährt. Oder etwa nicht? Zumindest gibt es die These, dass Erfolg zwar glücklich, aber auch einsam machen kann. Und in der Tat waren bei Radsport-Superstar Tadej Pogacar (27) durchaus schon Momente zu beobachten, zum Beispiel 2025 auf dem Weg zu seinem vierten Triumph bei der Tour de France, in denen es aussah, als könne seine Motivation irgendwann unter der eigenen Überlegenheit leiden. Umso bemerkenswerter war ein Satz, den der Slowene am Sonntag sagte – nach seinem Erfolg beim vierten Monument des Jahres.