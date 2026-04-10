Radsport: Rad-Legende Merckx wieder im Krankenhaus

Der fünfmalige Tour-de-France-Sieger Eddy Merckx muss wegen einer schweren Entzündung an der Hüfte behandelt werden. Es ist eine neue Etappe auf einem langen Leidensweg.
Belgien sorgt sich um seine Radlegende Eddy Merckx. Das Idol musste in diesen Tagen erneut in ein Krankenhaus in Antwerpen eingeliefert werden. Wieder einmal bereitet dem 80-Jährigen seine Hüfte massive Probleme. „Die Schmerzen waren unerträglich“, sagte er in einem kurzen Interview der Tageszeitung „Nieuwsblad“. „Die Ärzte versuchten, sie mit einer hohen Dosis Antibiotika zu lindern, bisher jedoch ohne Erfolg.“ Dann schiebt Eddy Merckx eine Bemerkung nach, die nicht nur bei seinen Fans Besorgnis auslöst. „Das muss aufhören - ich habe genug.“