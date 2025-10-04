Das EM-Straßenrennen der Frauen ist seit Jahren eine niederländische Angelegenheit. In zehn Austragungen gibt es schon den neunten Sieg.
Guilherand-Granges - Auch nach einer starken Teamleistung mit den Plätzen fünf und acht für Franziska Koch und Antonia Niedermaier bleibt das deutsche Team in den Eliterennen bei den Rad-Europameisterschaften in Frankreich ohne Medaille. Der Sieg im Straßenrennen der Frauen ging an Demi Vollering, womit sie die niederländische Dominanz einmal mehr unterstrich. Es war der neunte Erfolg für Oranje im zehnten Frauen-Rennen seit der EM-Einführung im Jahre 2016.