112. Frankreich-Rundfahrt: Philipsen jubelt bei Tour-Auftakt - Rückschlag für Red Bull

Trauerfeier nach Unfalltod Fußballstars nehmen Abschied von Diogo Jota und Bruder André

In der Kirche in Diogo Jotas Heimatort besuchen Familie und Freunde die Trauerfeier für Jota und seinen Bruder. Auch Weggefährten wie Virgil van Dijk trauern in Gondomar.