Nur sieben Nationen gehen bei der Rad-EM in Frankreich beim Teamzeitfahren an den Start. Für die Deutschen reicht es dennoch nicht für die nächste Medaille.
Étoile-sur-Rhône - Das geschwächte deutsche Aufgebot hat bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Frankreich die nächste Medaille verpasst. Beim Teamzeitfahren belegten Mieke Kröger, Lisa Klein, Franziska Brauße, Louis Leidert, Miguel Heidemann und Paul Fietzke den vierten Rang. Im vergangenen Jahr hatten die Deutschen in Belgien die Silbermedaille gewonnen. Dieses Mal musste der 20 Jahre alte Leidert früh vom Rad steigen.