Zwei Etappensiege, Rosa Trikot in Reichweite: Vingegaard jagt beim Giro einem historischen Erfolg hinterher. Wer ihm noch gefährlich werden kann.
Corno alle Scala - Topfavorit Jonas Vingegaard hat seinen zweiten Etappensieg beim Giro d'Italia gefeiert und nähert sich dem Rosa Trikot. Der zweimalige Tour-Champion aus Dänemark holte sich auf der neunten Etappe den Sieg bei der Bergankunft in Corno alle Scala und verkürzte damit weiter den Rückstand auf den portugiesischen Spitzenreiter Afonso Eulalio.