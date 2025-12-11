Deutschlands Rad-Hoffnung Florian Lipowitz soll mit dem belgischen Superstar Remco Evenepoel bei der Tour de France eine Doppelspitze bilden. Ob das funktioniert gegen den besten Radprofi der Welt?
Palma de Mallorca - Die Sitzordnung in den Central Studios von Mallorca dürfte Remco Evenepoel vermutlich weniger gefallen haben. Nicht der belgische Superstar mit dem großen Ego und dem noch größeren Preisschild wurde in der Mitte des Podiums platziert, sondern Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz bekam bei der ersten Zusammenkunft des Red-Bull-Rennstalls für 2026 diese Rolle zugeteilt. Und auch sonst muss sich Doppel-Olympiasieger Evenepoel damit abfinden, dass er sich im kommenden Sommer die Kapitänsrolle mit dem Tour-Dritten auf Frankreichs Landstraßen teilen muss.