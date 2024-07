Radsport: Fast & Forest: Erst Giro d’Italia, dann Kriterium in Fellbach

1 In der Fellbacher Innenstadt werden an diesem Freitagabend wieder schnelle Runden gedreht. Foto: /Eva Herschmann

Nur noch wenige Stunden, dann ist es so weit. Nach der erfolgreichen Premiere von Fast& Forest im vergangenen Jahr, findet nun an diesem Freitag und am Sonntag die zweite Auflage des zweitägigen Radsportspektakels in der Fellbacher Innenstadt sowie am und rund um den Kappelberg statt. Die Vorfreude bei Marc Sanwald und Christian Schröder, den beiden Machern vom TSV Schmiden, ist längst riesengroß. Auch, weil quasi in letzter Sekunde in dem Schweizer Fabian Lienhard ein Profifahrer für das Kriteriumsrennen am heutigen Freitag (Start: 19.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz) gewonnen werden konnte. Lienhard vom Team Groupama war in diesem Jahr schon bei der Flandern-Rundefahrt, beim Ein-Tages-Klassiker Paris – Roubaix und beim Giro d’Italia am Start. Dass er in Fellbach zu den Favoriten auf den Sieg zählt, ist keine Frage. Allerdings hat der 30-Jährige im Feld der 37 Fahrer durchaus namhafte Konkurrenten. Allen voran Dario Rapps (RSC Kempten), amtierender deutsche Kriteriumsmeister. „Ihn erkennt man gut, er fährt im Meistertrikot“, sagt Sanwald.