Radsport-Event: Brezelrace versetzt die Region ins Radsportfieber

1 Das Brezelrace soll wieder ein Festtag für alle ambitionierten Freizeitradfahrer in der Region werden. Foto: Eibner-Pressefoto

Am 14. September sollen 4000 Hobby-Radfahrer auf drei unterschiedlich lange Strecken in der Region Stuttgart gehen. Danach folgt das Profirennen der Frauen.











Link kopiert



Es ist fast schon Tradition: Am Sonntag, 14. September, soll die Region Stuttgart wieder ambitionierte Hobbyradfahrer und Radsportfans in Massen anlocken. Zunächst steht am Morgen das Brezelrace Stuttgart und Region auf dem Programm. Am frühen Nachmittag gehen dann die besten Profiradlerinnen beim Women’s Cycling Grand Prix, dem wichtigsten deutschen Radrennen für Frauen, auf eine 120 Kilometer lange Strecke. Der Startschuss für die Profi-Damen fällt in Filderstadt, während die ambitionierten Hobbyradler des Brezelrace von der Stuttgarter Innenstadt aus in die Pedale treten.