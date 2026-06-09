Radsport-Etappenrennen: Zum Abschluss ein Vaihinger Sieg – Bilder und Resultate der Race Days Stuttgart

Nach vier Wettbewerbstagen fällt das Fazit der Veranstalter positiv aus. Ob es im nächsten Jahr eine sechste Auflage geben wird, muss sich trotzdem erst noch klären.

Und das Beste kam zum Schluss. Auf der letzten Etappe der „Race Days Stuttgart“ hat es doch noch zum Lokalmatadoren-Sieg gereicht. Wilhelm Buchmüller von der Equipe Stuttgart-Vaihingen gewann am Sonntag in Plattenhardt das Eliterennen der Männer. Doch nicht nur deshalb fällt das Veranstalter-Fazit nach der fünften Auflage der Straßenradsport-Konkurrenz positiv aus. „Es war erneut ein brutaler Aufwand, aber jetzt sind wir sehr zufrieden“, sagt der Mitorganisator Uwe Winter.

Solitude, Vaihingen, Magstadt und eben Plattenhardt – das waren auch diesmal die vier Stationen. Vier Wettbewerbe an vier aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils mit unterschiedlichem Profil. Mal bergig, mal kurvig, mal flach. Mal etwas für Sprinter, mal etwas für Kletterer. Insgesamt nahmen in den einzelnen Alterskategorien mehr als 300 Fahrerinnen und Fahrer teil. Eines der Highlights aus Winters Sicht: der Auftritt des Schweizer U-17-Nationalteams bei den Juniorinnen. Pech der Eidgenössinnen freilich, dass eine ihrer Akteurinnen bei einem Sturz in Vaihingen einen Schlüsselbeinbruch erlitt.

Bei der Elite lagen am Ende in der Gesamtwertung Jan Kattanek vom saarländischen Team Skull Racing und die Allgäuerin Lea Waldhoff vorn. Als beste Vaihinger Allrounder erwiesen sich Jonas Engel (Gesamtvierter), Buchmüller (Siebter) und Sandra Geyer (Achte). Engel verpasste das Podium dabei nur um drei Sekunden. „Man muss ehrlich sein: Da hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft“, sagt der Vaihinger Teammanager Paul Baumann im Hinblick darauf, dass es in der Addition aller vier Rennen für keinen der Seinen unter die Top drei reichte.

In den Tagesrennen aber immerhin schon – siehe Buchmüller. Auf dem anspruchsvollen Rundkurs durch die Plattenhardter Ortsmitte war es der 28-Jährige, der die entscheidende Attacke startete. Folgen konnte ihm nur einer: Kattanek. Win-win-Situation darauf zwischen den beiden: Der eine, Buchmüller, machte das Tempo, das dem anderen schließlich noch zum Überholmanöver an der Spitze der Gesamtwertung verhalf. Bis dahin hatte in jener der Regensburger Linus Rosner (Team 54x11) geführt. Der andere wiederum, Kattanek, überließ Buchmüller als Dank dafür auf der Zielgeraden den Tagessieg.

Außerdem wurden für die Equipe Vaihingen der Vorjahres-Gesamtsieger Eiko Berlitz im Heimrennen in Vaihingen Zweiter und Julia Servay auf der Solitude Dritte.

Wie es weitergeht, ob es 2027 „Race Days, Teil sechs“ geben wird, wollen die vier Veranstaltervereine in den nächsten Wochen ausloten. Stichwort Aufwand. „Wir sind ja alle im Ehrenamt, stehen aber mit der Veranstaltung eigentlich an einer Stufe, wo es schon ins Professionelle geht. Da muss man immer wieder neu schauen, wie wir das alles hinkriegen“, sagt Winter. Er immerhin hat als Vertreter des 1. RV Stuttgardia schon mal eine klare Tendenz: „Ich fände es wichtig für die Region und den Radsport, wenn das Ganze diese Bühne behält.“

Gesamtsieger der einzelnen Kategorien

Elite Männer

Jan Kattanek (Skull Racing)

Elite Frauen

Lea Waldhoff (4PLs)

Junioren U19

Juri Farhauer (LV Bayern 1)

Juniorinnen U19

Anouk Berger (VC Sursee/Schweiz)

Jugend U17 männlich

Corbel Manser (TSP Ostschweiz)

Jugend U17 weiblich

Romina Maurer (Swiss Cycling National Team)