Radsport-Etappenrennen: Zum Abschluss ein Vaihinger Sieg – Bilder und Resultate der Race Days Stuttgart

Nach vier Wettbewerbstagen fällt das Fazit der Veranstalter positiv aus. Ob es im nächsten Jahr eine sechste Auflage geben wird, muss sich trotzdem erst noch klären.
Und das Beste kam zum Schluss. Auf der letzten Etappe der „Race Days Stuttgart“ hat es doch noch zum Lokalmatadoren-Sieg gereicht. Wilhelm Buchmüller von der Equipe Stuttgart-Vaihingen gewann am Sonntag in Plattenhardt das Eliterennen der Männer. Doch nicht nur deshalb fällt das Veranstalter-Fazit nach der fünften Auflage der Straßenradsport-Konkurrenz positiv aus. „Es war erneut ein brutaler Aufwand, aber jetzt sind wir sehr zufrieden“, sagt der Mitorganisator Uwe Winter.