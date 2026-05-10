Knochenbrüche, Platzwunden, Gehirnerschütterungen: Fünf Teamkollegen des Radstars landen beim Giro d'Italia im Straßengraben. Ein Massensturz und seine Folgen.
Sofia - Tadej Pogacar dürfte mit bangen Blicken zum Giro d'Italia nach Bulgarien geschaut haben. Bei einem Horrorsturz auf der zweiten Etappe landete fast sein gesamtes UAE-Team in Abwesenheit des Rad-Superstars bei hoher Geschwindigkeit im Straßengraben. Entsprechend verheerend las sich am Sonntagmorgen die medizinische Bilanz: Beckenbruch beim Spanier Marc Soler, Ellbogenfraktur beim Australier Jay Vine.