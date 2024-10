Radsport: Coppi-Rekord egalisiert: Pogacar gewinnt Lombardei-Rundfahrt

2 Im Weltmeister-Trikot zum nächsten Sieg: Tadej Pogacar Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa

Tadej Pogacar krönt seine überragende Saison mit dem Gewinn eines weiteren Klassikers. Der Slowene zieht mit einer Rad-Legende gleich.











Link kopiert



Como - Tadej Pogacar rollte mit ausgebreiteten Armen über den Zielstrich, dann stemmte er seine Rennmaschine in die Höhe. Der slowenische Radstar hat mit einer weiteren Machtdemonstration die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und den Uralt-Rekord des legendären Fausto Coppi eingestellt. Der Straßen-Weltmeister und Tour-de-France-Champion gewann nach 255 Kilometern im Alleingang zum vierten Mal in Serie den schweren Herbstklassiker. Damit egalisierte der Alleskönner die Bestmarke der italienischen Rad-Ikone, die zwischen 1946 und 1949 ebenfalls viermal in Serie triumphiert hatte.