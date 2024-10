Radschnellweg von Böblingen nach Stuttgart wächst: Herzstück der Brücke – ganz ohne Heizung

6 Da schwebt das Brückenteil durch die Luft: Das Mittelstück der Radschnellwegbrücke ist nun eingebaut. Foto: /Stefanie Schlecht

Ein wichtiger Schritt für die Radfahrer, die auf dem Radschnellweg zwischen Böblingen und Stuttgart unterwegs sind, ist jetzt getan: Sie können gefahrlos die Panzerstraße queren. Beheizt ist sie – anders als in Tübingen – nicht.











31,5 Tonnen Stahl hängen am Samstagmorgen an einem Kran an der Böblinger Panzerstraße. Genauer gesagt hängt da der Mittelteil einer Radschnellwegbrücke, das der Kranführer langsam und konzentriert auf dem Gerüst über der Panzerstraße ablässt. Sechs Männer in orangenen und gelben Westen übernehmen die Feinarbeit und fügen den Stahlkörper an die bereits stehende Rampe an.