Radschäden an der S-Bahn in Stuttgart

Die Räder vieler S-Bahnen sind manchen Strecken nicht gewachsen.

Die Panoramastrecke ist für die S-Bahn offenbar nicht dauerhaft befahrbar, der Verschleiß zu hoch. Für die Stammstreckensperrung 2023 braucht es wohl ein neues Konzept.









Die Schäden an den Spurkränzen der Stuttgarter S-Bahnen sind so gravierend, dass sechs Fahrzeuge vorerst gar nicht mehr eingesetzt werden können. Bei ihnen müssen alle Radsätze gewechselt werden, informierte S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart. Weil diese nicht vorrätig sind, „stehen uns diese Züge voraussichtlich ein halbes Jahr nicht zur Verfügung“, so Rothenstein.