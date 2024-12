Radrennen Women’s Cycling Grand Prix: Profi-Radlerinnen starten in Filderstadt

Profi-Radlerinnen starten in Filderstadt

1 In Filderstadt werden kommenden September mehr als 100 Profiradlerinnen an den Start gehen. Foto: /SDMG/Pusch

Bis zu 132 Profi-Radsportlerinnen werden am 14. September 2025 an der Filharmonie in Bernhausen erwartet. Denn dort wird im kommenden Jahr der Start des internationalen Radrennens Women’s Cycling Grand Prix Stuttgart & Region sein. Das haben der Veranstalter, die Inflame Events, der Verband Region Stuttgart sowie die Stadt Filderstadt bereits jetzt bekannt gegeben.