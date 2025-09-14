Radrennen in Stuttgart: Tausende auf den Straßen beim Brezel Race

Die Radrennen des Brezel Race Stuttgart & Region begeisterten wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Rund 4000 Radsportlerinnen und –sportler waren am Start.
„Fabi, Fabi, yeah! Olli ... zieh, zieh!“ Die Freundesstimmen gehen fast unter im Getrommel und Jubel, mit dem die Fans die Sportler und Sportlerinnen begrüßen, die die Eberhard- und Königstraße zum Ziel hochradeln. Wie schon bei den vielen anderen, die zuvor durch das Finish des „Brezel Race Stuttgart & Region powered by ADAC“ am Rotebühlplatz gefahren sind – einzeln, Hand in Hand, sich abklatschend, abgekämpft, aber immer froh und glücklich. Verständlich, 121 Kilometer sind alles andere als ein Pappenstil. Wie sagte noch Moderator Stephan Salscheider mit seiner kantigen Stimme: „Da muss man schon das eine oder andere Mal auf dem Rad gesessen sein dieses Jahr, auch im Winter.“