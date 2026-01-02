Die Stadt Stuttgart hat den Zuschuss für das bekannte Radrennen gestrichen. Wie es weitergeht, ist bislang unklar – wenn dann aber in der Region.
Stuttgart geriert sich gerne als Sportstadt. Dem Spardiktat der Stadt könnte nun ein bekanntes Event zum Opfer fallen. Im Haushalt wurde der Zuschuss für das Brezel Race, dem bekanntesten Radrennen in der Region, gestrichen. Im Herbst hatten Zehntausende an der Strecke gestanden, das Profi-Damen-Rennen Women‘s Cycling Grand Prix, das wie das Amateurrennen in der Landeshauptstadt endete, wurde live im Fernsehen übertragen.