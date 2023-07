1 Am Sonntag haben nur die Radfahrer freie Fahrt in und um Leonberg. Foto: Andreas Gorr

Bei dem regionalen Radrennen am Sonntag starten auch Profi-Fahrerinnen neben Amateuren. Zahlreiche Straßensperrungen in Leonberg und Gerlingen bremsen Autofahrer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An diesem Sonntag müssen sich die Autofahrer in der Region Stuttgart, und dabei auch in und rund um Leonberg, wieder auf Straßensperrungen einstellen. Wie in den Vorjahren kombinieren die Stadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart (VRS) und die Sportregion ein Profiradrennen mit dem Brezel Race, das sich an ambitionierte Freizeitsportlerinnen und Sportler richtet.