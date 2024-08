1 Im Bodensee hat sich am Mittwoch ein tödlicher Badeunfall ereignet (Symbolfoto). Foto: imago images/Future Image/Robert Schmiegelt via www.imago-images.de

Ein 37-jähriger Mann geht am Mittwoch im Bodensee schwimmen. Zeugen finden ihn später bewusstlos im Wasser. Jede Hilfe kommt zu spät.











Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Mittwoch in Radolfzell am Bodensee ereignet. Wie die Polizei mitteilte, ging ein 37-jähriger Mann im Bodensee schwimmen. Zeugen entdeckten ihn auf Höhe des Herzenbads bewusstlos im Wasser treibend. Sie brachten den Mann ans Ufer und begannen mit der Reanimation.