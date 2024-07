Radmarathon Alb Extrem 2024: Seine große Schiebung

1 Endlich am Ziel: abgestellte Räder in Ottenbach Foto: Decksmann

Würde im Leben alles rundlaufen, gäbe es nichts zu erzählen. Insofern lief es beim Radmarathon Alb Extrem in Ottenbach für unseren Kolumnisten KNITZ mal wieder perfekt.











Wie eine gute Unterhaltungsshow funktioniert, hat der große Gottschalk einmal so beschrieben: Angenommen ein Mensch mit Hund käme in seine Sendung und würde behaupten, das Tier könne sprechen – dann sei das Schlimmste, was ihm als Moderator widerfahren könne, dass der Hund wirklich spricht. Viel komischer sei es, wenn der Hund außer einem pflichtschuldigen „Wuff“ keinen Ton von sich gibt.