Radioshow mit Schleyerhallen-Finale: Darf man die SWR 1-Hitparade hassen? Darf man sie lieben?

Taugt die SWR 1-Hitparade für mehr als für Fahrstuhl- und Kantinengeplauder? Oder geht es gar nicht ohne? Seit fast 40 Jahren werden die angeblich besten Songs bereits gewählt.

Über Tage kann man ihr nicht ausweichen. Nein, nicht der SWR 1-Hitparade als eigenwillig bunt und ein wenig verrupft beginnender und sich dann immer handelsüblicher ergrauender Klangwolke. Der guten Laune! Eine Lawine unaufhörlichen Sich-Mut-Zulachens wälzt sich durch diese Tage. Längst scheinen alle Superlative verbraucht – egal aber, erinnert sich ja eh niemand daran, was gerade gesagt wurde.

Seit 20. Oktober, 05 Uhr, freuen sich die Moderatorinnen und Moderatoren durch ihre Schichten, ständig bereit, sich lachend ihre freiwillige Übermüdung zuzurufen. Und der Höhepunkt kommt erst – an diesem Freitag, 24. Oktober, gegen 21 Uhr gilt es, beim Finale der SWR1 Hitparade in der Stuttgarter Schleyer-Halle uns den Countdown zur Nummer 1 um die Ohren zu donnern. Und dann? Beginnt die große Ich-war-dabei-Mensch-weißt-Du-noch-Show, und es wird gnadenlos das Bestplatzierte noch einmal aufgerufen – rückwärts oder vorwärts jetzt? Egal, auch das ist nur neuer Anlass, noch einmal begeistert zu sein.

Einiges spricht für die SWR 1-Hitparade – Was genau?

Der SWR tourt mit der Hitparade gerade auch über die Marktplätze des Landes. Foto: SWR1

Moment mal, darf man denn hier nicht mehr guter Laune sein? Darf man sich hier nicht mehr mitfreuen? Darf man hier nicht mehr mitfiebern? Es spricht einiges für die SWR 1-Hitparade. Und was jetzt genau? Zumindest ertönt in den ersten beiden Tagen völlig Ungewohntes: Vielfalt. Als sei der Sender zur Besinnung gekommen und habe seine 100er-Dauerschleife außerhalb der Bundesrepublik Deutschland selten gespielter B-Movies einfach in den Schrank geräumt. Da ertönt – Musik! Da hört man – andere Sprachen außer einem als Gemütsgel missbrauchten Englisch. Da wird zwar dennoch kein Wochenend-RTL II draus – aber immerhin. Und dann erst die Erinnerung! Mensch, weißt du noch, als man nicht aus dem Auto raus konnte, nur weil man wissen wollte, welcher Titel folgt. Oder als man sich dabei ertappte, bei „Amsterdam“ diesen Jaques Brel irgendwie zu beneiden, Anzug, Weinglas und Zigarette so hemmungslos gut aussehend in Einklang gebracht zu haben.

Überhaupt – Erinnerung. Ist das der Trick, nun nach 36 Jahren SWR 1-Hitparade? Natürlich nicht. Im Jetzt ziehen die Hitparaden-Matadorinnen und Matadore durch die Arenen des Landes, pardon, über die Marktplätze des Landes, und preisen die natürlich jeweils ganz eigene Identität des jeweiligen Ortes an. Man ist überall mit Freude ganz anders, um gemeinsam, nein, nicht Baden-Württemberg zu sein, sondern das, was nach der Fusion (erinnert sich noch jemand?) das Ex-SDR-3-Land nicht mehr sein durfte: der wilde Süden. Dem huldigt man zum Glück nach neuem Verständnis von Begeisterung und Punktgewinn wieder im Stadion. Was einen darauf bringt, dass der Fußball doch seine eigenen Weisheiten in sich trägt. Ernsthaft aber: Live staunen die Jüngeren, was wohl einst gemeint gewesen sein könnte mit der Hitparade – und feiern sich einfach selbst. Ganz im eigenen Hier, im eigenen Jetzt. Das ist, keine Frage, auch schön.

Die SWR 1-Hitparade als „Lagerfeuer“?

Jetzt ist Halbzeit bei der SWR 1-Hitparade. Da darf das Wort, dieses Wort, das eine Wort, das einst die Bundeswehrrekruten vor sich hertrugen, als hätten sie einen US-Marine-Trimm hinter sich, nicht fehlen. Bergfest. Geschafft. Jetzt geht es voran, darf sich der Ton ändern, weicht die Begeisterung kaum verstecktem mitleidendem Staunen darüber, dass die Abstimmenden die Sendezeit erneut mit vermeintlichen Rockopern kapern. Andererseits: Plötzlich wissen verdächtig viele, was da gerade so läuft in „der Hitparade“. Zündet es also doch noch, das viel beschworene, als für immer verloren beweinte „Lagerfeuer“? Zurück in der Realität erscheint das Ganze denn doch als ziemlich kleines Eiland.

In vier Jahren feiert die SWR 1-Hitparade 40-Jähriges

Ein Ass aber kann die SWR 1-Hitparade noch ziehen: Die Besten sind einfach unkaputtbar. Und sie werden hier, wenn sie sich in der Rangfolge der letzten 100 jagen, noch einmal kräftig poliert, müssen kein Verschwinden im sonstigen Klangnebel fürchten. Und wenn doch – fährt man einfach die Sternentreppe in den Himmel aus. Viele Jahre war es schließlich so – am Ende galt der Jubel der „Stairway to Heaven“. Längst hat „Bohemian Rhapsody“ diesen Job übernommen – und kaum nur, weil mehr als ein Billion Menschen, die den Queen-Song digital hören und sehen wollten, nicht alle irren können. Für einen Moment ist da, wenn nach dem Chorus-Intro die Pianoklänge folgen, Magie im Spiel. Braucht es aber dafür fünf Tage Anlauf? Natürlich nicht. Natürlich doch! Und also schaffen wir die vier Jahre bis zum 40-Jährigen auch noch. Wetten!?

Hitparade zum Hören und Sehen

Wann?

Die SWR 1-Hitparade startete am 20. Oktober um 05 Uhr. Am 24. Oktober 2025 steht dann gegen 21 Uhr beim Finale der SWR1 Hitparade in der Stuttgarter Schleyer-Halle fest, welches Lied 2025 die Nummer 1 sein wird.

Wie?

Die beste Möglichkeit, dabei zu sein, bietet noch immer das Radio. Jedoch gibt es in der ARD Audiothek auch den Podcast „5 Tage wach - Die kultigste Radio-Hitparade Deutschlands“. Und auch auf dem Bildschirm gibt es die SWR 1-Hitparade. Als Videostream auf SWR1.de und in der SWR1 App, zusätzlich auch im SWR Kanal in der ARD Mediathek oder bei neueren Fernsehgeräten direkt im SWR Fernsehprogramm über die rote Taste der Fernbedienung.