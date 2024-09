1 Bill Kaulitz ist jetzt auch als Radio-Moderator unterwegs. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Bill Kaulitz singt, macht Podcasts und ist Teil einer Doku für die Streamingplattform Netflix. Nun probiert er sich in einem weiteren Medium.











Link kopiert



Sänger und Podcaster Bill Kaulitz (35) moderiert beim Jugendradio BigFM. „Endlich mein eigener Piratensender. Ich freue mich schon alles umzukrempeln und bigFM mal richtig mausig zu machen – the party has arrived“, wurde der Tokio Hotel-Sänger vom Medienunternehmen Audiotainment Südwest in Mannheim zitiert, zu dem BigFM gehört.