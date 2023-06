Standort in der Fußgängerzone noch sinnvoll?

Radiologie Zentrum in Bad Cannstatt

1 Mit modernsten Geräten wie dem MRT mit künstlicher Intelligenz werden die Patienten im Radiologie Zentrum Stuttgart untersucht. Foto: Alexander/ Müller

Die Stadt will die Seelbergstraße zum Teil zur reinen Fußgängerzone machen. Das Radiologie Zentrum Stuttgart stellt sich die Frage, ob der Standort dann noch sinnvoll ist.









Das gesamte Bahnhofsviertel in Bad Cannstatt wird für knapp sechs Millionen Euro auch im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 aufgewertet. Unter anderem soll die Seelbergstraße zum Teil in eine Fußgängerzone umgewandelt werden – auch, um das Problem der Falschparker in den Griff zu bekommen (3000 Strafzettel im Jahr). Das wirft für das Radiologie Zentrum Stuttgart die Frage auf, ob die rund 200 Meter lange Einkaufsstraße noch der richtige Standort ist. „Wir wollen gerne weiter unsere Aufgabe wahrnehmen. Aber die Rahmenbedingungen werden zusehends schwieriger“, sagt Dr. Bendix Kemke.