Radioaktiver Müll: Castor-Behälter rollen ins Münsterland

Hochradioaktiver Atommüll aus Jülich wird seit Dienstagabend ins Zwischenlager Ahaus gebracht. Wie sicher sind die Transporte und was bedeuten sie für Anwohner an der Strecke?
Jülich/Ahaus - Atommüll auf Reisen: Seit Dienstagabend rollt der erste von zahlreichen Castor-Transporten vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland. Der in Spezialbehältern verpackte hochradioaktive Abfall wird über die Straße in das rund 170 Kilometer entfernte Hochsicherheitslager gebracht. Was bedeutet das für Anwohner an der Strecke und die Bevölkerung?