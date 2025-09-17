Radioaktiv verseuchte Hanteln – Rückruf bei Discounter

Die zwischen Ende Juli und Anfang August verkauften 10-Kilo-Hanteln des Herstellers Via Chassé geben ionisierende Strahlung ab.

Ein bekannter Discounter Action hat einen wichtigen Rückruf für Kettlebells des niederländischen Herstellers Via Chassé B.V. gestartet. Bei einer Routineinspektion wurden erhöhte Werte ionisierender Strahlung in den Sportgeräten festgestellt. Betroffen sind Kettlebells mit einem Gewicht von 10 Kilogramm in den Farben Blau und Beige, die zwischen dem 28. Juli und 7. August 2025 bei Action verkauft wurden.

Während für Gelegenheitsnutzer mutmaßlich keine unmittelbare Gefahr besteht, können regelmäßige Anwender einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt sein. Die ionisierende Strahlung kann bei häufigem Hautkontakt das Körpergewebe schädigen, gilt als potenziell krebserregend und könnte das Immunsystem beeinträchtigen. Das Risiko steigt dabei mit der Häufigkeit und Dauer der Nutzung.

Rückruf von Kettlebell-Hanteln bei Action

Produkt: Kettlebell 10 kg

Hersteller: Via Chassé B.V.

Verkaufszeitraum: 28.7. – 07. 08. 2025

Farben: Blau und Beige

Bundesländer: Alle

Artikelnummer: 3217083

EAN-Codes 8714333018244, 8714333018251 oder 8714333018268

Kunden können die betroffenen Hanteln in jede Action-Filiale zurückbringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Action empfiehlt dringend, die Nutzung der betroffenen Kettlebells sofort einzustellen.

Der Rückruf gilt deutschlandweit und wurde als Vorsichtsmaßnahme eingeleitet, um mögliche Langzeitfolgen für die Verbraucher zu vermeiden. Woher die radioaktive Verseuchung stammen könnte, ist bislang nicht bekannt geworden.