Radio- und Fernsehmoderator: Herz und Schnauze: NDR-Moderator Carlo von Tiedemann ist tot

1 Carlo von Tiedemann starb in Hamburg. (Archivfoto) Foto: Marcus Brandt/dpa

Mit Sendungen wie «Die aktuelle Schaubude» und Radioprogrammen wurde Carlo von Tiedemann bekannt. Sein Markenzeichen waren Herz und Schnauze. Nun ist der beliebte NDR-Moderator mit 81 gestorben.











Hamburg - Der Hamburger Radio- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist tot. Wie seine Familie dem NDR mitteilte, starb der Medienmann im Alter von 81 Jahren in Hamburg. Tiedemann hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit 1971 beim öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) engagiert, hatte der Moderator bei Generationen für gute Laune gesorgt: mit TV-Sendungen wie "Die aktuelle Schaubude" sowie in zahlreichen Hörprogrammen, darunter "Hamburg am Mittag" und "Große Freiheit".