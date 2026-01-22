Radikaler Neustart in Afrika: Marokko statt Weinstadt – Paar wählt Wellenreiten statt 30 Jahre Job-Alltag

Janina Tonello (33) und Matthias Kleiß (37) haben Jobs und Wohnung gekündigt und sind mit dem VW-Bus nach Nordafrika gefahren – ohne Deadline. Ihr neues Leben zeigen sie auf Instagram.
Die Gegensätze hätten wohl nicht gravierender sein können. Vom Marokko-Trip mit coolem Hostel, Surf-Spots und toller Atmosphäre am Meer zurück in den gefühlt immer gleichen, tristen Job-Alltag in der deutschen Heimat. Janina Tonello und Matthias Kleiß aus Weinstadt taten sich nach ihrem Weihnachtsurlaub 2024 in Nordafrika sehr schwer, wieder in ihr normales Leben zurückzufinden.